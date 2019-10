SNCF : le trafic sera quasi normal mardi, mais le conflit n'est pas réglé

Le trafic SNCF sera quasi normal ce mardi, même si le conflit n'est pas réglé entre les syndicats et la direction concernant la sécurité des trains circulant sans contrôleur, après l'accident de Champagne-Ardenne.

France

Le trafic SNCF sera de retour quasi à la normale, ce mardi, après quatre jours de ce bras de fer entre syndicats et direction autour du droit de retrait.

La SNCF prévoit "neuf TER sur dix" mardi, le trafic restant perturbé en Champagne-Ardenne (trois TER sur dix en circulation) et Pays de la Loire (un TER sur deux), a-t-on appris auprès de la direction.

Le trafic sera normal pour les TGV et Ouigo, ainsi que pour les RER et Transilien en Île-de-France, et quasi normal pour les Intercités (98% des trains assurés).

Un conflit sur fond de malaise social persistant

A l'origine du mouvement, un accident survenu lorsqu'un TER reliant Charleville-Mézières à Reims a percuté un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau, faisant 11 blessés dont plusieurs hospitalisés. Le conducteur, qui a porté secours aux passagers alors qu'il était lui-même blessé, était le seul agent SNCF à bord.

Les syndicats contestent ce mode de fonctionnement, qui permet de faire circuler des trains sans contrôleur. Ils pointent aussi des problèmes de sécurité particuliers à l'engin accidenté, un autorail grande capacité (AGC).

La direction a mis sur la table trois propositions qui ne les satisfont pas: modification de "certains équipements" de l'AGC ; des groupes de travail sur les procédures de sécurité "dans les jours qui viennent" et "accélération" des recrutements, selon Guillaume Pepy.

Le patron de la SNCF a dénoncé une "grève surprise qui ne respecte pas la loi", puisque à la SNCF le préavis est obligatoire. Pour les syndicats, au contraire, il s'agit bien d'un droit de retrait, une procédure exercée par un salarié lorsqu'il considère qu'il existe un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.

Billets remboursés, frais exceptionnels indemnisés

Pour les voyageurs dont le train est supprimé malgré le retour progressif à la normale, la SNCF prévoit le remboursement intégral du billet. Le patron de la SNCF a promis dimanche soir que tous les billets, quelles que soient leurs conditions, seraient remboursés à 100%.

Par ailleurs, Guillaume Pépy a également annoncé la création d'un fonds d'indemnisation d'un million d'euros pour couvrir les frais exceptionnels des voyageurs, comme l'achat d'un autre billet de train, de bus ou d'avion ou encore la perte d'une nuit d'hôtel pour ceux qui partaient en vacances. Une adresse mail sera créée à cet effet dans la semaine.