Solidarité transport veut continuer de tisser son réseau dans la Manche

Lancé en 1988 dans la Manche à l'initiative de la Mutuelle sociale agricole, le réseau Solidarité transport est implanté dans 36 anciens cantons du département et compte plus de 300 chauffeurs bénévoles. Ce service s'adresse aux personnes non imposables et n'ayant pas de moyen de locomotion.

Apporter un service et lutter contre l'isolement rural : voilà la philosophie du réseau Solidarité transport. Initié par la Mutuelle sociale agricole, il existe depuis 1988 dans la Manche. D'abord une solidarité de voisinage, il venait en aide à des agriculteurs qui ne pouvaient pas se rendre notamment à un rendez-vous médical. Solidarité transport repose sur des chauffeurs bénévoles et des associations locales. "Il faut une demande de la population et avoir une association porteuse", confie Justine Bec, la coordinatrice du réseau pour la Manche.

Recherche de bénévoles

Ce service a débarqué dans l'ancien canton de La Haye-du-Puits. Alain, de Montsenelle, en est le coordinateur local. "En un week-end, on a fait trois transports. Le premier, c'était une dame de Coigny qui voulait se rendre à Carentan. Principalement, c'est pour des rendez-vous médicaux, quelques courses, des entretiens d'embauche ou des visites chez des amis. Les personnes doivent adhérer à l'association porteuse - par exemple, le Téléthon pour la Haye : c'est trois euros pour un an. Et après, il y a un forfait de 32 centimes d'euros par kilomètre", résume Alain. Une sorte de dédommagement pour le carburant. Pour l'heure, le territoire haytillon dispose de quatre chauffeurs bénévoles, "mais on aimerait en avoir trois ou quatre de plus car la zone est vaste", ajoute le coordinateur. Le conducteur doit être forcément habitant du canton et suit une formation de une à deux heures au préalable.

Des projets dans le nord-Cotentin

Solidarité transport existe dans 36 des anciens cantons de la Manche. Il est arrivé à la mi-janvier à La Haye, dans le centre-Manche. "C'est un service de transport occasionnel, complémentaire de ce qui existe déjà sur le territoire", résume Justine Bec. Pas question de faire concurrence aux taxis. "On ne fait pas de publicité dans les commerces, seulement des flyers et des affiches dans les pharmacies, les pôles de santé, etc. On s'adresse à des gens non-imposables, dépourvus de moyens de locomotion ou qui ne peuvent pas faire de longs trajets au volant", ajoute la coordinatrice.

Le service se repose sur un peu plus de 300 chauffeurs dans le département. le centre et sud Manche sont bien couverts. "On a quelques demandes dans le Val de Saire à Saint-Pierre-Eglise. Un réseau est en construction à Montebourg également, et un projet est à l'étude à Valognes", explique Justine Bec. Chaque année, 8.000 transports sont réalisés dans la Manche pour un peu plus d'un millier de bénéficiaires.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous pouvez contacter la coordination départementale de Solidarité transport au 06.68.14.95.59.

Le secteur de La Haye cherche des chauffeurs bénévoles. Renseignements auprès du coordinateur local au 07.80.02.37.02.