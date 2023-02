Somme : 45% des conducteurs éligibles n'ont pas encore réclamé la prime carburant

Près d'un foyer éligible sur deux n'a pas encore déposé sa demande pour recevoir la prime carburant de 100 euros promise par le gouvernement aux foyers les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler, selon les chiffres de la direction départementale des finances publiques de la Somme. Plus précisément, ce sont 45% des conducteurs éligibles qui n'ont pas encore déposé leur demande en ligne sur le site internet des impôts . Il faut décliner son identité, la composition du foyer et l'immatriculation de son véhicule. Une fois la demande effectuée, il faut attendre entre 10 et 15 jours pour recevoir l'indemnité.

Cette indemnité carburant est une aide versée en une fois, pour 2023. Elle peut être cumulée dans un même foyer, mais elle est réservée aux travailleurs aux revenus modestes : il ne faut pas dépasser pas la limite de 14.700 euros par part fiscale, soit 1.314 euros nets par mois pour une personne seule, ou 3.941 euros pour un couple avec deux enfants.

Un couple modeste qui travaille et possède deux véhicules peut bénéficier de deux aides, soit 200 euros.

Dans la Somme, l'aide concerne environ 100 000 foyers fiscaux dans un département qui en compte plus de 320 000. "Il y a des messages qui n'arrivent pas toujours aux bons moments auprès des intéressés ou bien ces personnes se disent que ça n'est pas pour elles, qu'elles n'ont le droit à rien" , tente d'expliquer Nathalie Biquard.

Une aide au paiement des factures d'électricité également peu demandée par les TPE/PME

Pour les TPE et les PME (entreprises de moins de 250 salariés) il existe également une aide pour faire face à la hausse des prix de l'électricité. Là aussi il y a relativement peu de demandes par rapport au nombre d'entreprise dans la Somme. Cet "amortisseur électricité" permet de prendre en charge 20% de la facture si le prix dépasse 350 euros le kilowattheure. Pour les entreprises concernées il faut se rapprocher de son fournisseur d'énergie puis remplir une déclaration sur l'honneur envoyée ensuite à son fournisseur d'électricité .