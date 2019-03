Somme : Trafic SNCF perturbé, 800 foyers encore privés d'électricité

Amiens, France

A 20 H , ce dimanche soir, les pompiers de la Somme avait reçu 1445 appels selon la préfecture . Ils sont intervenus à 346 reprises pour des toitures envolées, des arbres et des fils électriques tombés sur la chaussée et des objets menaçants. 800 foyers étaient encore privés d'électricité dans les secteurs d'Amiens, de Villers Bretonneux et Doullens. Le trafic SNCF a été fortement perturbé à cause des chutes de branches. Il était à l'arrêt total sur plusieurs lignes encore en fin de soirée : Amiens- Paris, Laon Soisson, ou encore Amiens- Arras. Il doit reprendre peut-être progressivement ce lundi matin, mais il est préférable de se renseigner sur le site de la SNCF .