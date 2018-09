Somme, France

Si vous roulez sur une route départementale de la Somme, vous pouvez maintenant signaler un problème qui vient de survenir directement au conseil départemental. Il lance un site accessible via somme.fr. Il s'agit de signalroute80

Signaler nids de poule, panneau cassé, glissière abîmée...

Il s'agit de faire remonter les problèmes qui viennent de survenir tels que les nids de poule, les panneaux cassés, une glissière de sécurité abîmée. En revanche, ce n'est pas la peine de signaler des anomalies qui se forment progressivement comme une chaussée déformée, un panneau effacé car les services du département sont déjà au courant. Quant aux problèmes qui demandent une intervention immédiate comme la présence d'un obstacle, un effondrement de chaussée, ils doivent être signaler directement aux forces de l'ordre afin de sécuriser la zone.

Sur le site, on indique l'endroit concerné, le type d'infrastructure touchée (chaussée, signalisation, bas côté), l'importance de la gêne à la circulation, la date. On peut aussi ajouter une photo et indiquer son mail afin d'être tenu au courant de la suite donnée par le département.

Gagner en réactivité

Invitée de France Bleu Picardie ce lundi à 8h10, l'élue en charge des routes au conseil départemental de la Somme, Brigitte Lhomme, explique que l'idée avec signalroute80, est de "pouvoir voir les problèmes en temps réel, avoir un gain en réactivité et ainsi avoir une _plus grande rapidité pour la sécurité_". Les informations ainsi remontées, permettront de compléter les patrouilles régulières des agents du département indique l'élue.

Les agents interviennent sur 4 600 kilomètres de voies.