Sommet Afrique-France : l'aéroport de Bordeaux fermé les 4 et 6 juin

Du 4 au 6 juin prochains, Bordeaux accueille le 28e sommet Afrique-France. 55 chefs d’Etat et de gouvernement et 25 000 personnes sont attendues au Parc des expositions à Bordeaux-Lac. De fortes perturbations sont à prévoir à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac

Si vous devez prendre l'avion entre le 3 et le 7 juin prochain à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, prenez vos dispositions. Sur son site internet, l’aéroport annonce d’ores et déjà de "fortes perturbations" à l'occasion du 28e Sommet France-Afrique. Les 55 chefs d’État et de gouvernement de tous les pays africains seront réunis à Bordeaux autour du président français Emmanuel Macron. "Les autorités ont décidé de la fermeture de l’aéroport de Bordeaux qui sera donc fermé à tout trafic aérien, commercial ou privé, le jeudi 4 et le samedi 6 juin", peut-on y lire sur le site.

Pour toute information sur les vols, l'aéroport conseille de se rapprocher directement des compagnies aériennes ou des agences de voyages. Par ailleurs, durant cette période, il est fortement déconseillé de déposer ou récupérer son véhicule sur les parkings P0, P1 et P2 au profit du parking P4 qui restera entièrement accessible.