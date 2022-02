Sommet de l'aviation : favorables à la décroissance du trafic aérien, ils manifesteront devant l'aéroport

Pendant deux jours, les ministres des transports de l'Union européenne sont réunis à Toulouse pour parler innovation technologique, réduction des émissions de carbone etc. Mais pour certaines associations, ce Sommet de l'Aviation oublie un point important : la nécessité selon elles de réduire le trafic aérien. Nous en parlons avec Romain Morizot, ingénieur télécom indépendant, membre du collectif Icare qui regroupe des salariés de l'aéronautique.

Romain Morizot, on vous invite parce qu'il y a aujourd'hui et demain à Toulouse, une sorte de mini sommet européen sur l'aviation où tous les ministres européens des Transports doivent prendre des mesures pour décarboner l'aviation. Qu'est-ce que vous reprochez à ce sommet ?

Ce qu'on reproche à ce sommet, c'est de n'adresser que la partie technologique, que le levier technologique, pour décarboner le secteur de l'aviation. Ce qu'on dit donc au collectif "Pensons l'aéronautique pour demain, c'est que pour décarboner le secteur, il ne faut pas oublier le levier de la croissance qui est très important et qui est indiquée par les scientifiques comme essentiel pour décarboner l'aviation."

Donc, ça veut dire réduire le trafic aérien alors que les compagnies sont plutôt dans un objectif de doubler, voire tripler leur nombre de passagers d'ici à d'ici 2050 ?

Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, l'aviation table toujours sur une croissance d'environ 4% par an. Et d'un autre côté, donc, les scientifiques comme les ingénieurs de Supaero qui ont sorti un référentiel qui s'appelle le référentiel "aviation climat" nous montrent bien que si on veut rester sur les scénarios 1,5° du GIEC, eh bien, il va falloir obligatoirement décroître le trafic aérien, en parallèle donc du développement technologique qui est proposé par le secteur. Donc ça, ça inclut effectivement l'avion à hydrogène, ça inclut l'utilisation de biocarburants.

On va en parler, mais quand même. Dans une région où on compte 150.000 emplois dans l'aéro, c'est un discours qui est quand même difficilement entendable pour certains.

Alors oui, effectivement, c'est un discours qui est difficilement entendable. Mais nous avons écrit un rapport qui s'appelle "Moins d'avion, plus d'emplois" que l'on a publié début septembre 2021, dans lequel on adresse justement cette question sociale qui est très importante. Ce n'est pas uniquement le cas, juste pour l'aviation. On a d'autres domaines qui vont devoir transiter et qui vont devoir donc réduire la voilure.

Qu'est-ce qu'on fait des salariés qui seront moins occupés par les constructeurs, qui auront moins d'activité du fait de la baisse du trafic que vous revendiquez?

On sait qu'il y a des salariés aujourd'hui dans l'aéronautique qui veulent polluer moins, qu'ils veulent changer de domaine. Et on a d'un autre côté la transition écologique qui demande énormément de bras pour pouvoir adresser le problème de l'écologie aujourd'hui. Et donc, vous avez un vivier d'emplois d'une dizaine de millions d'emplois qui sont disponibles. Et dans l'aviation, vous avez des compétences et ces compétences-là peuvent être tout à fait être mises à disposition de la transition écologique pour pouvoir travailler dès demain.

Vous irez jusqu'à dire que ce sommet, c'est du greenwashing ?

Je peux dire que c'est du greenwashing si jamais le levier de la croissance n'est pas évoqué. Et donc, lorsqu'on regarde le programme, le programme qui est qui est proposé, eh bien ce levier là n'est pas proposé. Donc, effectivement, les scientifiques nous disant que la croissance doit être réduite dans l'aviation si ce n'est pas adressé lors d'un sommet européen, de surcroît de l'aviation. Eh bien, ça reste du greenwashing.

L'issue de ce sommet doit quand même déboucher demain sur la déclaration de Toulouse pour décarboner l'aviation civile d'ici 2050. Et parmi les solutions, on ne pourra pas toutes les cités mayas. L'utilisation croissante des carburants durables à la place du kérosène. Est-ce que c'est une mesure qui vous semble efficace ?

C'est une mesure qui est intéressante. Aujourd'hui, les biocarburants sont en extrême majorité utilisés pour le transport routier et donc aujourd'hui, l'aviation indique qu'elle a besoin d'énormément de carburant, de biocarburants comme ceux-ci, mais on a un problème de mise à l'échelle puisque pour pouvoir produire ces biocarburants là, vous allez devoir avoir besoin de matières premières qui ne sont pas directement disponibles. Et donc, pour pouvoir les mettre à l'échelle, ça pose un problème et ça pose aussi un problème de concurrence avec d'autres secteurs qui vont également devoir se décarboner et qui vont également avoir besoin de ces biocarburants.

Airbus prépare pour 2035 son avion à hydrogène. Vous y croyez à cette date-là et à cet avion du futur ?

Les ingénieurs qui travaillent dessus actuellement nous indiquent que la faisabilité technique sera indiquée en 2025. Donc, pour l'instant, on ne peut pas répondre sur la faisabilité d'un avion à hydrogène.

Dernière question, pour vous faire entendre est-ce que votre collectif de salariés de l'aéronautique va manifester devant ce sommet à Toulouse ?

Oui, on a prévu un rassemblement à l'aéroport de Toulouse demain, vendredi, à partir de 11 heures.