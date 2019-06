Sommet des deux rives : circulation et stationnement modifiés lundi à Marseille lundi

Emmanuel Macron se rend lundi à Marseille pour participer au "Sommet des deux rives", qui rassemblera ministres et représentants de la société civile de 10 pays de la Méditerranée occidentale. Mise en place d’un dispositif spécifique de circulation, stationnement et d’accès au Palais du Pharo.

Emmanuel Macron se rend lundi à Marseille pour participer au "Sommet des deux rives", qui rassemblera ministres et représentants de la société civile de 10 pays de la Méditerranée occidentale autour d'un "agenda positif". L'ambition de cette réunion internationale est d'"exprimer une envie de Méditerranée" et de "lancer une dynamique" de coopération entre ces pays autour de projets concrets sur la jeunesse, le développement durable ou le numérique, a indiqué vendredi l'Elysée. Car c'est aussi "par le co-développement, la coopération qu'on traitera à la racine" les problèmes actuels liés à l'immigration sud-nord, les trafics ou le radicalisme.

Circulation et stationnement modifiés

• Circulation :

Le 24/06/2019 de 7 heures à 9 heures, la circulation sera interdite sauf aux véhicules techniques, véhicules de secours : Tunnel du Vieux Port tube ouest : bretelle de sortie “Centre Ville - Préfecture” - Tunnel Prado Carenage : bretelle de sortie “Centre Ville-Préfecture” - Tunnel du Vieux Port tube ouest : bretelle de sortie” Pharo-Ia Plage” - Tunnel Prado Carenage : bretelle de sortie “Pharo-la Plage”.

• Stationnement :

Du 23/06/2019 à 12 heures au 24/06/2019 à 17 heures, le stationnement sera interdit y compris aux deux/trois roues motorisés et considérés comme gênant (Art. R 417-10 du code de la route) sauf aux véhicules de secours, aux véhicules techniques, officiels et police. Boulevard Charles Livon : des deux côtés entre le Quai Marcel Pagnol et la rue des Catalans.

Afin de ne créer aucune interférence avec cet événement, le parc du palais du Pharo sera fermé au public le dimanche 23 et le lundi 24 juin 2019.