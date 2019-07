Sommet du G7 : BAB et RD810, les deux principaux axes de circulation sur l'agglo bayonnaise seront fermés !

Pays Basque, France

Pendant le G7, les autorités recommandent aux habitants et aux vacanciers de privilégier l'autoroute ! Le sous-préfet de Bayonne, Hervé Jonathan, présentait ce jeudi le dispositif circulation entre le 24 et le 26 août, pendant le sommet des 7 chefs d'Etat et de gouvernement les plus puissants de la planète !

Si les autorités insistent pour dire que cela ne va durer que 3 jours, il n'en demeure pas moins que, pour certains, ces 3 jours vont se transformer en 3 jours de galère du point de vue des déplacements.

Hervé Jonathan, le sous-préfet de Bayonne a présenté le dispositif circulation lors du G7 © Radio France - Céline ARNAL

L'A63 devient un boulevard urbain et gratuit des échangeurs 4 à 6

La première recommandation est de prendre l'A63. Elle va devenir un "boulevard urbain" et sera gratuite du samedi au lundi entre les échangeurs 4 et 6 ; en clair de Biarritz à Bayonne Nord. En outre, comme ce sommet tombe le week-end des retours de vacances (50.000 véhicules par jour sur l'A63 un tel week-end), l'interdiction de circulation des poids lourds sera renforcée.

Deux cents vingt-cinq panneaux seront répartis de Tarnos à Saint Jean de Luz pour inciter les automobilistes à contourner l'agglomération bayonnaise... Si vous habitez Bidart, par exemple, et que vous devez allez à Boucau, il est recommandé de descendre jusqu'à Saint-Jean-de-Luz pour attraper l'autoroute (sauf que là il faudra vous acquitter du péage, ndlr)

225 panneaux de ce type seront répartis de Tarnos à Saint Jean de Luz pour informer les automobilistes © Radio France - Céline Arnal

Le BAB et la RD 810 en partie interdite à la circulation

Si les autorités veulent concentrer la circulation sur l'A63, c'est parce qu'à l'intérieur de l'agglomération bayonnaise, ce sera particulièrement compliqué. Privilégiez le co-voiturage ! Prenez les transports en commun ! (Le dispositif doit être présenté début août par le SMTC, le syndicat mixte des transports de l'agglomération Pays Basque, ndlr) Marchez ! Pédalez !

Ce sont les consignes, parce que le boulevard du BAB sera complètement interdit à la circulation de l'avenue Larochefoucault (non loin du stade Aguiléra) jusqu'au rond point du Mousse (à deux pas de l'aéroport).

La RD 810 aussi sera réservée aux délégations officielles du G7. Interdite pour les autres usagers du viaduc de la Négresse jusqu'au rond point de la gendarmerie à Anglet... (celle en bas de la côte, pas celle de la bute aux cailles )

Aéroports et gares fermés aussi

Dans les réjouissances aussi, l'aéroport sera fermé dès le vendredi matin 23 août après les 2 premiers vols jusqu'au lundi 26 août au soir .

Pour les gares, comme France Bleu Pays Basque vous l'avait déjà annoncé, celles de Boucau, Bayonne, Biarritz, Guéthary et Deux-Jumeaux seront fermées. La gare d'Hendaye reste ouverte en revanche. Les intercités depuis Toulouse finiront leur trajet à Pau.

Bus longue distance et topo impactés aussi

Pas de dessertes en bus longue distance, les bus dit Macron.

Le Topo s'arrêtera à Irun et non Hendaye.

La frontière, enfin, sera ouverte mais les contrôles renforcés.