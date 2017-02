Somnolence au volant : les aires d'autoroute de Côte-d'Or vous réveillent sur la route des vacances

C'est devenu la première cause de mortalité sur les autoroutes de France : la somnolence au volant surprend de très nombreux conducteurs chaque jour. Pendant toutes les vacances, sur l'aire d'autoroute de Brognon sur l'A31, APRR organise des ateliers de sensibilisation.

C'est encore un gros week-end en perspective sur les routes pour ce nouveau chassé croisé des vacances. Et si vous partez ce vendredi soir ou ce samedi matin, essayez de bien vous reposer et de vous souvenir d'une chose : il vaut mieux faire une sieste sur une aire d'autoroute quitte à arriver un peu plus tard mais en vie au pied des pistes de ski !

1ere cause de mortalité sur autoroute en France

Car la somnolence au volant est devenu la 1ere cause de mortalité sur les autoroutes en France alors sur les aires de repos comme celle de Brognon le long de l'A31, APRR essaye de sensibiliser les automobilistes avec un petit exercice très efficace. Lunettes truquées sur le nez, ils doivent suivre un petit parcours. Pas si facile que ça.

Sous le stand, les témoignages s'enchaînent. Et ils racontent tous la même chose : "oui c'est vrai, ça m'est déjà arrivé de lutter contre le sommeil pendant que je conduisais." C'est ce qu'avoue David, papa lillois, parti à 5h du matin pour Morzine. A quasiment 11h, il fait sa première pause sur la route : "j'ai senti le sommeil ce matin, on ne se l'avoue pas parce que les enfants dorment derière et on veut avancer mais c'est vrai que c'est très dangereux."

"Ouvrir la fenêtre, mettre la radio plus fort, ça ne réveille pas." Partager le son sur : Copier

Sébastien, lui, a 900 kilomètres à avaler. Mais la règle d'or de ce Picard, c'est une pause toutes les 2h pile. Il faut dire que ce papa a fait très peur a tout le monde l'an dernier... en s'endormant au volant ! "On s'en est rendu compte avec les vibreurs sur le côté de la route. J'ai fait un écart et on s'est arrêté tout de suite."

France Bleu Bourgogne a testé les lunettes truquées d'APRR. Partager le son sur : Copier

Dans les lunettes truquées d'APRR, l'impression de déséquilibre est perturbant. © Radio France - Faustine Mauerhan

Mais pour un père raisonnable, combien sommes-nous encore, à se sentir plus fort que le sommeil ? Sur les aires, à chaque vacances, Christophe Jacquet, d'APRR, se rend bien compte qu'il y a encore un sacré boulot pour faire comprendre ça aux gens : "Certains prennent conscience que c'est nécessaire, d'autres se disent encore qu'ils iront jusqu'au bout. On est là pour les sensibiliser."

Une sieste de 20 minutes et c'est reparti

"Les symptômes tout le monde les connait et les a expérimenté mais ouvrir la fenêtre et mettre la radio plus forte, ça ne marche pas, prévient Gauthier Brunel, fondateur de la société de conseil Les Marchands de Sable. Les seules réponses, c'est le café ou le thé mais ils mettent 15 minutes à faire effet et n'agissent qu'une à deux heures. Et la vraie réponse absolue c'est la courte sieste, de 20 minutes maximum pour rester dans un sommeil léger réparateur."