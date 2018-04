"C'est une excellente nouvelle, inattendue et inespérée" explique en sortant du ministère des transports le maire du Teil, Olivier Pévérelli. "Elisabeth Borne nous a dit que les financements partaient dès à présent, que c'était ferme et définitif".

Les travaux devraient démarrer dès cet été

Le député ardéchois Hervé Saulignac, le président du Conseil départemental de l'Ardèche Laurent Ughetto, et le maire du Teil Olivier Pévérelli sortent du bureau de la ministre des transports Elisabeth Borne, ce mercredi après-midi. Olivier Dussopt, ancien député de l'Ardèche, aujourd’hui secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, était également présent lors de cette réunion.

Olivier Pévérelli, maire du Teil en Ardèche. Copier

"On ressent un grand soulagement, c'est un sujet qui dure depuis des années et ça va enfin solutionner la mobilité du sud-Ardèche vers la vallée du Rhône et les gares TGV" isniste Laurent Ughetto.

"C'est enfin la concrétisation de ces travaux !"

La déviation de la nationale 102 au niveau de sa commune du Teil va donc enfin pouvoir démarrer. "Les travaux vont pouvoir démarrer rapidement désormais, sûrement dès cet été" explique Olivier Pévérelli.

"Cet aménagement s'inscrit également parfaitement dans la politique de désenclavement de tous les territoires portée par le Gouvernement" explique un communiqué du ministère des transports.

Un soulagement aussi pour les habitants

Les habitants du Teil, via un collectif de défense de la déviation, s'étaient beaucoup mobilisés ces dernières semaines pour soutenir ce projet de contournement dont on parle depuis près de quarante ans.

Mobilisation du collectif de défense de la déviation du Teil le 19 février dernier. © Radio France - Mélanie Tournadre

Cette première tranche de travaux, en 2018, va coûter près de 7,5 millions d'euros. L'Etat va la financer à hauteur de 4.250.000 euros. Le département de l'Ardèche va financer autour de 2,5 millions et la région Auvergne-Rhône-Alpes devra également participer.

Les travaux devraient durer près de trois ans, l'ouverture de la section est prévue pour début 2022 d'après le ministère des transports.