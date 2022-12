St Avold : la SANEF fin prête pour lutter contre la neige et le verglas sur l'A4

Sur la partie mosellane de l'A4, les équipes de la SANEF sont déjà en alerte. Depuis le premier novembre dernier et jusqu'au 31 mars prochain, la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France, a activé son plan de viabilité hivernale. Sa mission : saler et déneiger l'autoroute !

Au centre d'exploitation de St Avold qui gère 65 km de l'A4 et 6km sur l'A314 et l'A315, un stock de 2500 tonnes de sel a été constitué. Sur place, également, vingt agents et dix camions pour assurer le salage préventif ou curatif de la chaussée. Cinq circuits de salage ont été définis dans ce secteur.

Les agents de la SANEF de St Avold reçoivent quotidiennement les prévisions de Météo France et ils disposent aussi de cinq stations météo pour savoir en temps réel s'il gèle ou neige !

En Moselle-Est, Michel Alonso, le directeur du centre d'exploitation de la SANEF a aussi identifié les zones sensibles de son secteur : " les secteurs boisés et le point culminant de l'A4, le plateau de Zimming qui culmine à 370 mètres ".

A St Avold, les équipes locales de la SANEF gardent un très mauvais souvenir de l'hiver 2010-2011, notamment le mois de décembre 2010, au cours duquel il avait neigé ou gelé quasiment tous les jours. " Le stock de sel, avait d'ailleurs fondu comme neige au soleil ", se souvient Michel Alonso.