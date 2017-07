St-Doulchard : le rond-point de Vouzeron est terminé

Après 7 mois de travaux, le rond-point de la route de Vouzeron à St-Doulchard en direction de Vierzon, a été officiellement inauguré. 90 mètres de diamètre, un peu plus de 2 millions d'euros et l'engagement (enfin !) de la dernière phase de travaux pour boucler la rocade de Bourges.

Bourges est sans doute la seule agglomération de 100.000 habitants en France dont la rocade n'est pas encore terminée. Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher a fait de l'achèvement de cette rocade l'une des priorités de son mandat : le département prévoit 10 millions d'euros sur les 30 nécessaires pour que tout soit terminé en 2021.

Les élus ont inauguré le nouveau rond-point. Michel Autissier, président du conseil départemental, et la préfète, Nathalie Colin, au centre. © Radio France - Michel Benoit

Sept derniers kilomètres qui sont très longs à arriver ! Tout simplement parce que tous les partenaires n'étaient pas d'accord si on en croit l'ancien président du département, de 2013 à 2015, le socialiste Jean-Pierre Saulnier. L'état était prêt à mettre de l'argent sur la table, mais pour privilégier un passage en souterrain des deux ronds-points existants du côté de l'hôpital de Bourges. Vu du ministère à Paris, cette route qui conduit notamment vers la base aérienne d'Avord était prioritaire par rapport à la fin de la construction de la rocade. Jean-Pierre Saulnier a heureusement pu bénéficier de l'appui des services locaux et régionaux de la préfecture pour enfin obtenir gain de cause.

En pointillés rouges, la dernière portion de la rocade de Bourges qui devrait être terminée en 2021 © Radio France - Michel Benoit

Un budget de 30 millions d'euros au total. Le dossier technique est en cours de finalisation. Les fouilles archéologiques pourront ensuite commencer pour une inauguration en 2021. Il faudra notamment construire trois ponts pour enfin boucler cette rocade de Bourges qui sera jumelée à une 2eme sortie d'autoroute sur l'A71. De quoi donner un vrai coup de fouet économique à toute cette zone Nord Ouest de l'agglomération berruyère.