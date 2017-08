St Pierre-des-Corps : on peut désormais récupérer son colis à la descente du train

La gare SNCF de St Pierre-des-Corps est maintenant équipée d'une consigne automatique de retrait des colis commandés sur internet.12.000 voyageurs vont donc pouvoir utiliser ce nouveau service.

C'est un service bien pratique pour les clients du e-commerce. La gare SNCF de St Pierre-des-Corps (la seule gare du département) est maintenant équipée d'une consigne automatique de retrait des colis commandés via Internet. Avec 12.000 voyageurs en moyenne, ce sont donc beaucoup d'acheteurs en ligne qui vont donc pouvoir utiliser cette consigne sur leur trajet domicile-travail. Encore faut-il qu'ils aient effectué une commande chez un e-commerçant qui utilise le réseau-relais Pick Up.

85 casiers avec 3 tailles différentes

C'est au moment de votre commande sur Internet que vous pouvez savoir si vous avez la possibilité de récupérer votre colis dans cette Pick Up Station. Car si votre e-commerçant n'est pas partenaire de cette filiale de la Poste, vous devrez comme des milliers d'autres personnes retirer votre colis chez un commerçant-relais. Les clients/voyageurs peuvent maintenant retirer leur e-colis avant de monter dans le train ou après en être descendu. La consigne est installée sur un quai de la sortie-sud de la gare SNCF de St Pierre-des-Corps.

Accessible tous les jours, 24h/24 à l'aide d'un code

Ce service est accessible 24H/24, 7 jours sur 7. Vous devez composez votre code de retrait, le casier s'ouvre et le colis est à votre disposition. Si c'est bien pour le client, c'est aussi un nouveau pas dans l'automatisation des services de la Poste. La gare SNCF de St Pierre est la première en Indre-et-Loire à être équipée de cette consigne baptisée "Pick Up Station". En Région Centre, seuls Orléans, Fleury-les-Aubrais, et Blois sont équipées. Pick Up, filiale du groupe La Poste, a déjà implanté 120 consignes dans les gares ou les centres commerciaux en France. Elle espère en avoir 400 d'ici la fin de l'année...