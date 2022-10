Stade Rennais : vers la fin du stationnement sauvage aux abords du Roazhon Park

Si vous aviez l'habitude de vous garer entre la voie rapide et la bretelle d'accès porte de Cleunay ou porte de Lorient les soirs de matchs du Stade Rennais, vous allez bientôt devoir trouver un autre moyen de vous rendre au stade. Face à la multiplication des stationnements illégaux et dangereux, les pouvoirs publics ont décidé de sévir.

Des problèmes de sécurité routière

Ces stationnements posent de vrais problèmes de sécurité assure Pascal Renat, chef du pôle circulation et information routière à la Direction Interdépartementale des Routes de l'Ouest : "Les véhicules qui se garent dans ces bretelles deviennent des obstacles pour les usagers de la rocade et les usagers des bretelles en question. Et d'autre part les piétons qui rentrent ou qui sortent de ces véhicules deviennent très dangereux pour les usagers de la rocade mais aussi pour eux-mêmes. Dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales lors de matchs de football qui peuvent se terminer de nuit, et avec des conditions qui peuvent être pluvieuses, forcément on a pas les mêmes temps de réaction, le même temps de freinage... C'est un danger pour tout le monde."

Jusqu'ici la DIRO s'en tenait à de la prévention, avec des panneaux présents les soirs de matchs, ainsi que des brigades qui venaient à la rencontre des automobilistes en faute pour les encourager à se garer ailleurs. Mais face à ces comportements dangereux, les pouvoirs publics ont décidé de sévir explique Luca Togni, le directeur départemental de la sécurité publique : "Il y aura trois phases. Ce jeudi contre Kiev, le Stade Rennais et nous-mêmes allons faire de la communication. Dans une deuxième phase, face à Nantes, nous allons procéder à de la verbalisation (135€ d'amende) et des stickers seront apposés sur les pare-brise pour informer les conducteurs qu'ils ont été verbalisés. Et enfin la dernière phase se déroulera lors du match contre Lyon le 16 octobre : nous allons mettre en place un dispositif d'enlèvement à la fourrière, un parking sera dédié à cet effet. Les contrevenants devront s'acquitter de l'amende de 135€, ainsi que de la restitution de la fourrière, qui est également d'un montant important."

La ville de Rennes espère développer les mobilités douces pour se rendre au stade

Face au manque de places de parking légales autour du stade (1000 environ), cette décision pourrait pénaliser les supporters venus depuis l'extérieur de la métropole. Ils sont invités s'ils le peuvent à utiliser les parcs-relais (Villejean-Kennedy, La Poterie, Gaîté et Via Silva) rennais puis à se rendre au stade en métro via la nouvelle ligne b et la station Cleunay située à une quinzaine de minutes à pied du stade.

Plus généralement, la ville de Rennes espère que les supporters rennais utiliseront de plus en plus les mobilités douces pour venir au Roazhon Park. "Ça fait longtemps que nous sommes engagés en faveur des transports en commun et des mobilités douces, insiste l'adjoint au maire Cyrille Morel. Nous mettons un accent fort sur cette utilisation de la ligne B, et des parcs-relais qui sont ouverts même le dimanche. Nous allons aussi installer dans les prochaines semaines de nouveaux arceaux pour stationner son vélo près du stade. On fera passer la capacité de stationnements vélos de 394 à près de 600."

Le club a également récemment conclu un partenariat avec l'application Stadium GO, qui permet aux fans d'organiser des covoiturages pour se rendre au Roazhon Park les jours de match.