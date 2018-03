Rennes, France

Le réseau STAR profite de l'événementinOut sur les mobilités numériques qui a démarré ce mercredi à Rennes pour présenter sa nouvelle application pour smartphone. Logiquement appelée STAR l'appli, elle est disponible sur Androïd et AppStore gratuitement et permet en quelques clics de trouver le meilleur mode de transport pour se rendre quelques part dans Rennes Métropole.

Une application multiservices

Une fois téléchargée, on découvre sur la page d'accueil de STAR l'appli des tuiles de couleurs, représentant différents services, comme la météo, la circulation en temps réel, le nombre de vélo Star disponibles autour de soi ou de places dans les parkings les plus proches. Mais STAR l'appli propose davantage comme les horaires de cinéma, les lieux de santé les plus proches, les restaurants, les commerces de Rennes Métropole. Si je décide de m'y rendre, l'application me propose alors le meilleur moyen de transport pour y aller: à pied, à vélo, en bus, en métro, en auto mais aussi en covoiturage.