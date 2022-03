La poussière ocre sur nos voitures : une aubaine pour des stations de lavage à Tours

Mardi 15 mars, le vent a apporté de la poussière de sable sur plusieurs régions de France, notamment en Touraine. Dix jours après, les traces sont encore visibles sur les voitures et il y a d'ailleurs toujours du monde en ce moment dans les files d'attente des stations de lavage. Si ce phénomène climatique a été pour les automobilistes synonyme de corvée, c'était plutôt une aubaine pour les stations. Chez American Car Wash, à Tours nord. "D'habitude, on traite une soixantaine de voitures par jour, explique Stéphane Pichon, le gérant. Et dans les jours qui ont suivi le phénomène saharien, on est passé à 150 voitures par jour."

Stéphane Pichon gère American Car Wash, station spécialisée dans le lavage de voitures à Tours nord. © Radio France - Mathilde Errard

Dans une station au sud de Tours, Christine a tenté sa chance pour nettoyer sa petite voiture grise ce jeudi après-midi, pour éviter une trop longue file d'attente : "Dimanche, on prévoyait de la pluie. Et je me suis dit, ça va rincer un peu la voiture. Et il n'y a rien eu en fait. Et, ça fait quelques jours que je passe devant la station, mais il y a toujours beaucoup de monde. Là, il y a un petit peu d'attente, mais bon, il faut être patient".

Des contrôles quotidiens du matériel dans les stations

Dans cette même station à Tours sud, plusieurs voitures sont à l'arrêt devant les rouleaux automatiques. Cette machine est tombée en panne quelques heures ce jeudi matin, notamment à cause de la forte affluence des derniers jours, explique Samuel, l'un des salariés de la station. "C'est rare qu'elle fonctionne autant. Donc le moteur était HS." Près du CHRU Bretonneau, dans la station Total, le rouleau automatique a lui, reçu une visite de contrôle ce jeudi matin et Laurent Donne, le gérant surveille un peu plus les machines en ce moment, "au lieu de faire des contrôles hebdomadaires, on fait des contrôles journaliers : les bacs de produits et les brosseries par exemple, pour voir s'il y a des corps étrangers qui sont restés dedans". Cette station a vu sa fréquentation augmenter de 20 % ces dix derniers jours, avec entre 100 et 150 passages au quotidien.