Bordeaux, France

Le maire de Bordeaux Alain Juppé a annoncé mercredi soir des assouplissements sur le sujet brûlant du moment : celui du stationnement. Dans les grandes lignes, le stationnement coûtera moins cher. Aujourd'hui, pour rester garer trois heures en centre-ville, il faut débourser 35 euros. Une fois les assouplissements mis en oeuvre, cela coûtera 15 euros pour 4 heures. Quant à l'amende, le fameux forfait post-stationnement, il va baisser de 5 euros si vous payez dans les 24 heures.

Pour les résidents : la possibilité d'ajouter une deuxième voiture à l'abonnement... uniquement le samedi

Autre grand changement, il concerne cette fois-ci l'abonnement résident : la possibilité d'avoir un deuxième macaron par famille pour une deuxième voiture. Il coûtera dix euros en plus des 15 euros mensuel de l'abonnement. Mais, cette mesure ne sera valable que le samedi. Et ne concerne pas la zone rouge, c'est à dire le centre-ville de Bordeaux.

L'extension du stationnement à Caudéran et Saint-Augustin est repoussée en septembre

Autre nouveauté, la possibilité pour les résidents d'obtenir un macaron "visiteurs". En gros, si votre famille ou vos amis viennent vous voir, c'est possible sans mettre de sous dans le parc mètre et ce 10 jours par an. Il vous suffira d'entrer leur plaque d'immatriculation dans l'application Easy Park. Alain Juppé a également annoncé que la mise en place très critiquée du stationnement payant dans les quartiers Saint Augustin et Caudéran sera repoussée au mois de septembre.