A Bordeaux, l'extension des zones de stationnement et l'augmentation du prix de l'amende ne passent pas. Une pétition sur le site change.org réunit ce dimanche plus de 12 000 signatures. Face à la grogne, Alain Juppé envisage des ajustements et une réunion des conseils des quartiers est prévue.

Bordeaux, France

La colère contre le stationnement à Bordeaux gronde de plus en plus. Une pétition, intitulée "Halte au racket. Trop c'est trop", sur le site change.org a recueilli plus de 12 000 signatures. Deux sujets sont au coeur des protestations, premièrement, le stationnement résidentiel qui gagne du terrain à Bordeaux, à partir de mars le quartier Saint Augustin va devenir payant et Caudéran suivra en juin ; deuxièmement, le nouveau système de verbalisation, depuis le 1er janvier, confiée par la mairie de Bordeaux à la société privé Urbis Park, ce qui a multiplié par deux la capacité de contrôles.

à lire Bordeaux : le stationnement est deux fois plus contrôlé depuis le 1er janvier

Nous ne pouvons pas distribuer deux macarons résidents à chaque famille." Alain Juppé

Face à la grogne, Alain Juppé a décidé une réunion des conseils de tous les quartiers le 26 février, sur cette question. Le maire de Bordeaux laisse entendre que des assouplissements pourraient être décidés à l'issue de cette réunion : "Le système actuel d'abonnement pose deux problèmes, tout d'abord la deuxième voiture. Mais nous ne pouvons pas distribuer deux macarons à chaque famille, car il n'y aurait pas assez de places sur la voirie. L'autre problème, ce sont les personnes qui viennent de l'extérieur de Bordeaux pour venir y travailler la journée et qui n'ont donc pas droit à l'abonnement résidentiel. D'où la nécessité d'avoir des parkings relais et développer le covoiturage."

La mairie de Bordeaux réfléchirait également à d'autres ajustements concernant le stationnement, comme la baisse des amendes, la possibilité de distribuer deux macarons résidents (pour deux voitures) dans certains quartiers ou encore la mise en place d'un tarif "visiteurs" valable le temps d'un court séjour pour les amis ou la famille des personnes s'acquittant déjà d'un abonnement résident.