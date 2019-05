Stationnement à Cherbourg : deux heures gratuites les samedis et une application smartphone pour payer

Cherbourg, France

Cherbourg-en-Cotentin tente de simplifier son offre de stationnement. La commune a présenté ce lundi 06 mai 2019 l'offre existante et quelques nouveautés, comme les deux heures de stationnement gratuites le samedi, quarante centimes les trois heures. La gratuité pour les places sur voiries est avancée à 18h, plutôt que 19h, et il est désormais possible de payer avec une application, Prestopark.

Des dispositions indispensables pour continuer à attirer les Cherbourgeois et les habitants du Cotentin dans le centre-ville, et soutenir les commerçants, selon la mairie. Il fallait clarifier et unifier les solutions de stationnement, explique Sebastien Fagnen, adjoint au développement commercial de Cherbourg :

"Il y a avait un besoin de simplifier et clarifier, parce que les collectivités, les usagers, les commerçants, nous avons tous vécu un grand changement, avec la dépénalisation du stationnement et la fin du PV classique. Ça a entraîné de profonds changements. L'objectif c'est vraiment de simplifier la vie de tout le monde, que chacun sache que c'est gratuit entre 12h et 14h, et à partir de 18H. Connaitre aussi la localisation des 3500 places gratuite dans le centre-ville ou à proximité."

Plan des 3500 places de stationnement gratuites à Cherbourg, et la distance à pied du centre-ville. -

L'arrivée de l'application est un atout, selon les commerçants. Christel Zamprogno est gérante de Beerz et membre de l'Union Cherbourg Commerce, elle fait la démonstration de l'application :

Les commerçants demandent encore de meilleurs explications sur les horodateurs, qui ne rendent plus la monnaie, et un flyer en anglais pour les touristes.