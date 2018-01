Paris, Île-de-France, France

La procédure, presque entièrement informatisée, était vantée comme plus efficace. C'était sans compter les bugs. Depuis le 1er janvier, le contrôle du stationnement payant à Paris a été confié à deux sociétés privés, Streeteo et Moovia, et les couacs se multiplient. Des automobilistes se voient ainsi verbalisés alors qu'ils sont dans les règles.

Le 8 janvier dernier, Joseph, a la surprise de découvrir un petit papier blanc sur son pare-brise. C'est un forfait post-stationnement (FPS), le système qui remplace les PV. Il est édité à 14h32 alors même qu'il a payé son stationnement à partir de 14h29 pour deux heures.

"J'ai payé, comme d'habitude via l'application PayByPhone sur mon smartphone, explique ce quincagénaire. Et en récupérant ma voiture, j'ai découvert que j'avais été verbalisé. J'ai toeut de suite payé, ce n'est qu'après que je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur". Il a depuis déposé un recours, qui est pour l'instant resté sans réponse.

Un automobiliste handicapé verbalisé

Autre couac rencontré cette fois par Stéphane Jah. Il est titulaire d'une carte pour stationnement pour personne handicapée, la CMI (Carte Mobilité Inclusive), qui donne le droit de se garer gratuitement à Paris. Elle est posée bien en évidence derrière son pare-brise, ce qui ne l'a pas empêché de recevoir un FPS.

"J'étais près de ma voiture quand j'ai vu les agents verbalisateurs contrôler. Je leur ai dit que j'avais une carte de stationnement handicapé et qu'ils ne pouvaient pas me verbaliser. Ils m'ont répondu qu'ils ne connaissaient pas cette carte, ils ne connaissent que l'ancienne", s'insurge cet habitant de Trappes, dans les Yvelines. La CMI, qui remplace progressivement l'ancienne carte GIC-GIG, est pourtant distribué depuis le 1er janvier 2017.

Des élus demandent un audit

Ces dysfonctionnements, Philippe Goujon, le maire LR du 15ème arrondissement de Paris, les a lui aussi constatés. "Des habitants viennent se plaindre en mairie régulièrement. Il y a de nombreux problèmes qui viennent du manque de contrôle exercé par la mairie de Paris sur les sociétés privées". L'élu également un audit de ces deux sociétés et déposera un vœu en ce sens au prochain Conseil de Paris.

La Mairie de Paris de son côté reconnaît des bugs mais ils ne sont minoritaires selon Christophe Najdovski. Dans un tweet, l'adjoint en charge des Transports assure que "98% des transactions se fait sans problème".

Ce que vous ne lirez pas ds LeParisien : 98% de transactions sans problèmes. Réforme du stationnement depuis début janvier : - de véhicules ventouses, + de places disponibles, - de véhicules qui tournent à la recherche d'1 place, + de fluidité, + de tx de respect du stationnement https://t.co/UNriVTEsTo — Christophe Najdovski (@C_Najdovski) January 24, 2018

La Ville de Paris précise que toutes les réclamations seront traitées, sans donner de délai. Le service est visiblement un peu débordé.