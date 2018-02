Paris, Île-de-France, France

A peine un mois après le début de la réforme, les effets se font déjà sentir. Selon la mairie de Paris, le taux de paiement du stationnement est passé de 7 à 17% entre janvier 2017 et 2018. Les automobilistes sont encore nombreux à ne pas payer mais il devient de plus en plus difficile de passer entre les mailles du filet.

Depuis le 1er janvier, le contrôle du stationnement a été confié à des sociétés privés. Et leurs agents ne chôment pas. 260 000 forfaits post-stationnement (FPS), les nouveaux PV, ont été délivrés.

Charlotte, une habitante du 19ème arrondissement qui n'était pas au courant de ce changement l'a appris à ses dépens. Depuis le 1er janvier, elle a déjà reçu cinq FPS sur son pare-brise alors que sa voiture, garée devant chez elle, n'avait été auparavant jamais verbalisée. La jeune femme a décidé de rentrer dans les clous et demander sa carte de stationnement résidentiel. Les demandes sont en hausse, confirme la Mairie de Paris qui prévient que les délais pour l'obtenir sont du coup plus longs que d'habitude.

Plus de places libres

La Ville assure également qu'il y a moins de voitures ventouses dans les rues de la capitale et donc plus de places libres. "C'est beaucoup plus facile de se garer maintenant, confirme Jean-Claude, un retraité de Villeneuve-le-Roi qui vient tous les jours dans le 16ème arrondissement chercher ses petits-enfants à la sortie de l'école. Avant, il n'y avait jamais de place, maintenant, regardez, il y en a toujours plusieurs de libres".

Un certain nombre d'automobilistes a en effet décidé de ne plus se garer en voirie mais de descendre sous terre, dans les parkings souterrains. "La demande d'abonnement a été multipliée par quatre par rapport à décembre", confirme Charles Pfister, le cofondateur de Yespark, une application qui permet de louer des places dans des parkings appartenant à des bailleurs sociaux. "Nos parkings parisiens sont remplis à 90%. C'est au-delà de nos espérances".

C'est la solution retenue par Joseph. Cet artisan qui travaille dans le 17ème arrondissement loue une place pour 94 euros par mois, près de la porte de Clichy. Pour lui le calcul est vite fait : "avant on pouvait prendre le risque de ne pas payer et d'avoir une amende à 17 euros. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et si je paye le stationnement en voirie, ça me revient à 15 ou 20 euros par jour".