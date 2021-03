Stationnement à Paris : un plan d'action d'ici l'été

Que feriez-vous de 10 m2 en bas de chez vous? C'est la question posée lors de la consultation citoyenne lancée en octobre dernier par la Ville de Paris. Et les idées ne manquent pas : jardins partagés, terrasses, aires de jeu... Les résultats de ces états généraux du stationnement ont été dévoilés mercredi par David Belliard, l'adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l'espace public.

L'élu EELV s'est félicité de l'engouement suscité par cette consultation et constate avec satisfaction que les résultats "correspondent, pour une grande part, à notre politique". La Ville de Paris prévoit de supprimer la moitié du stationnement en voirie (60 000 places) pour faire plus de place à la végétalisation et aux mobilités douces. Des préoccupations partagées par le panel citoyen.

Privilégier le stationnement en sous-sol

La consultation citoyenne recommande notamment de "supprimer des places en surface" en privilégiant le recours aux parkings souterrains, et pour cela de "réduire la différence de tarif entre la voirie et le sous-sol". "Une vraie réflexion doit être menée sur la grille tarifaire", confirme David Belliard, en pointant du doigt le faible prix du stationnement résidentiel. Les 110 000 détenteurs d'une carte de résident déboursent environ 50 euros par mois pour se garer dans la rue alors que la location d'une place de parking souterrain coûte en moyenne 154 euros par mois, avec de grandes disparités selon les arrondissements.

Aucune décision n'a toutefois encore été prise sur une éventuelle hausse des tarifs du stationnement résidentiel, assure David Belliard, qui se donne jusqu'à l'été pour présenter son plan sur le stationnement. Sur la question du stationnement payant des deux-roues motorisés, autre proposition avancée par les citoyens, il s'est montré plus catégorique. "Je l'ai déjà dit, on va le faire", a-t-il affirmé sans plus de précisions sur les modalités ni le calendrier de mise en oeuvre.

Quant à savoir si tous ces changements pourront être faits en période de campagne présidentielle, David Belliard a rappellé qu'il y avait "une volonté très forte de la maire de Paris pour avancer". "Nous irons chercher les arbitrages", a-t-il affirmé.