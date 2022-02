Stationnement à Pau : tout ce qui change dès le 1er mars

Avis aux utilisateurs de la voiture à Pau : il y a du changement à partir du 1er mars 2022, pour ce qui concerne les stationnements. La Ville de Pau entend "moderniser" son système de stationnement. Ces changements s'inscrivent dans le vaste programme de rénovation engagée par la municipalité paloise depuis 2014.

Gratuité des parkings-relais

À partir du 1er mars 2022, les parkings-relais deviennent gratuits. Objectif de la municipalité : inciter les automobilistes à utiliser les transports en commun pour rejoindre le centre-ville. "Il ne sera plus nécessaire de présenter un ticket de bus Idelis pour sortir du parking", explique La Ville de Pau. 600 places sont disponibles en parkings-relais. La liaison se fait en 15 minutes depuis les parking-relais, avec la ligne T2 ou la ligne FEBUS.

Ouverture du parking Gare Courte Durée

Du côté de la gare de Pau, un nouveau parking gare courte durée doit ouvrir au début du mois de mars. La première demi-heure de stationnement est gratuite "pour permettre de déposer et de récupérer des usagers de la gare en toute tranquillité", précise la Ville de Pau.

Nouveaux horaires des parkings souterrains

Dans le centre-ville de Pau, plus de questions à se poser sur les horaires des parkings souterrains. Ils seront ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela concerne cinq parkings dans le centre-ville : Clémenceau, Aragon, Bosquet, Halle République et Beaumont, soit 2 416 places de parking.

Demande d'abonnement en ligne

Autre nouveauté : la demande d'abonnement en ligne. Pour faciliter les démarches, il est désormais possible de déposer un formulaire sur le site internet de la ville de Pau. Les quotas d'abonnement sont déjà atteints pour les parkings de Verdun et de Clémenceau, avertit la municipalité.

Nouvelle grille tarifaire

Dès le 1er mars 2022, de nouveaux tarifs entrent en vigueur. Le prix de l'abonnement des parkings souterrains du centre-ville augmente de 10 euros par mois en moyenne. Pour le parking Verdun, il double, et passe de 20 à 40 euros mensuels. Les automobilistes de passages sont aussi concernés, les tarifs horaires augmentent également : entre 30 et 50 centimes de plus en fonction des parkings souterrains. La ville de Pau précise que ces tarifs n'avaient pas évolués depuis 2015.