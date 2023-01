Stationnement à Saint-Lô : des caméras place du Champ de Mars pour indiquer le nombre de places disponibles

Des caméras sont apparues ces derniers jours, place du Champ de Mars à Saint-Lô, sur les lampadaires. Il y en a quatre pour le moment et bientôt six. Elles sont installées en face des entrées et sorties du parking.

"C'est un engagement de campagne de faire connaître et de mieux optimiser l'utilisation des places de stationnement en centre-ville et à proximité, explique Jérôme Virlouvet en charge notamment de l'urbanisme et des mobilités. Ces caméras, installées Place du Champ de Mars, n'enregistrent rien. Elles ne feront que photographier les bas-caisses pour détecter l'entrée et la sortie de véhicules et on aura un panneau d'information qui indiquera le nombre de places qu'il reste, comme cela se fait sur les parkings de supermarchés."

Une application sur smartphone permettra également de visualiser en temps réel, le nombre de places disponibles sur ce parking. Le dispositif sera en fonctionnement au mois de février. "Si le retour est positif, on pourra l'envisager ensuite sur d'autres parkings de la ville".

Quand à la vidéoprotection, il n'y a pas de caméras à Saint-Lô et "ce n'est pas un sujet d'actualité", ajoute le premier adjoint.