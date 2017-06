Stationnement : au Mans, la facture bientôt plus salée pour les mauvais payeurs

A compter du 1er janvier 2018, ceux qui se garent au Mans sans payer, ou qui dépassent le temps autorisé, devront payer jusqu'à 30 euros de redevance. Actuellement, le montant de l'amende est de 17 euros.

A partir du 1er janvier 2018, il n'y aura plus d'amende... mais une redevance d'occupation du domaine public. Ce passage à un système de redevance concerne en fait toutes les villes de France, qui sont libres d'en fixer le montant. 30 euros, « C'est dans la moyenne », assurent les services de la Ville du Mans, sachant qu'en payant dans les 4 jours, le montant est minoré à 20 euros. Cela fait toujours 3 euros de plus que le montant actuel de l’amende, fixé à 17 euros ; mais ces 3 euros doivent permettre d'assurer les frais de recouvrement, désormais à la charge des communes.

Pénaliser ceux qui ne respectent pas les règles

Pas sûr que la démonstration suffise à convaincre les automobilistes. Tant pis pour eux, répond en substance le sénateur-maire, Jean-Claude Boulard : « C’est tellement facile ! Ah bon, il faut ménager ceux qui ne respectent pas les règles ? Mais qu’est-ce que c’est que ce pays où on peut ne pas respecter les règles sans être pénalisé ? ». Et de poursuivre : « Il y a un tarif, on se gare, on paye, et voilà : c’est très facile d’éviter la redevance, comme c’était déjà très facile d’éviter la contravention ».

Des tarifs de stationnement inchangés

Les tarifs du stationnement au Mans ne changent pas, et la durée du stationnement gratuit le midi va être rallongée d'une demi-heure, ce sera maintenant jusqu'à 14H. La Ville promet par ailleurs de faciliter la tâche des automobilistes qui veulent payer rapidement, elle va d'ailleurs changer une bonne partie des horodateurs pour cela : il sera possible de régler la redevance immédiatement, directement avec son smartphone ou avec un paiement sans contact.