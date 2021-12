Stationnement: Bayonne va passer au bleu

Laisser sa voiture gratuitement toute la journée aux alentours du Centre hospitalier et du Palais de justice, c'est bientôt terminé. Le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray a annoncé l'instauration de "zones bleues" dans ces quartiers. Une première dans Bayonne à cette échelle. En clair, la possibilité de stationner toujours gratuitement mais sur une durée limitée: "une heure, une heure et demie ou deux heures maximum" précise le premier magistrat. Au risque de de se voir infliger une amende. Ce sera pour l'année prochaine, probablement au printemps.

Le constat fait par la municipalité est celui de "difficultés de stationnement qui rendent la vie des riverains particulièrement difficile" dans ces quartier. Mais surtout, le maire souhaite "rompre l'habitude de beaucoup trop de nos concitoyens de prendre la voiture alors même qu'ils ont la possibilité de prendre le bus, le Trambus, le vélo ou encore de se déplacer à pied".

Plus précisément, il s'agit d'inciter ceux et celles qui se rendent sur l'agglomération bayonnaise d'utiliser d'autres moyens de transport, en particulier le Trambus. "30 à 35% des gens qui viennent travailler sur l'agglomération viennent du sud des Landes, or il y a un parking relais à Garros [au nord de Tarnos] qui est aujourd'hui quasiment inoccupé alors que le Trambus démarre là et peut amener toute personne en quelques minutes à n'importe quel lieux de l'agglomération".

Carte de résident

Le maire entend bien qu'il restera toujours quelques personnes qui n'auront d'autres choix que de venir en voiture pour leurs déplacements, et estime qu'elles trouveront à se garer en ville à peu près normalement. Jean-René Etchegaray qui précise que pour les habitants de ces quartiers passés en zone bleue, une carte de résident sera mise en place, à un tarif préférentiel, non encore établi. Une annonce qui a tout l'air d'un ballon d'essai.