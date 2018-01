Dans la Manche, il y a d'abord le cas des villes où rien ne change. Ce sont celles qui ne disposent pas de stationnement payant, au premier rang desquelles Saint-Lô, Coutances et Avranches. Dans ces communes, le stationnement est gratuit, et par endroit, dans les zones dites "bleues", soumis à une limite de temps contrôlable via un disque de stationnement obligatoire. Dans le cas où le temps maximum serait dépassé, le contrevenant s'expose à un PV qui n'évolue pas : il reste à 17 euros, tarif en vigueur depuis des années.

Un forfait à 20 euros à Cherbourg

Et puis il y a les villes où l'on paie pour se garer : Cherbourg par exemple. Le tarif horaire en zone payante passe de 60 centimes à 80 centimes. Par ailleurs, dans le cas où l'automobiliste ne passerait pas par la case horodateur, il recevra ce qu'on appelle désormais un "forfait post-stationnement" de 20 euros. Si le contrevenant a simplement dépassé le temps pour lequel il a payé, la sanction sera allégée du montant déjà acquitté (par exemple 20 euros moins 80 centimes, s'il avait payé pour une heure de stationnement). Cette hausse du prix de la contravention reste raisonnable et Cherbourg se classe toujours dans les 5 villes de cette importance, les moins chères de France.

A Sainte-Mère Eglise, 35 euros pour "faire peur"

A Granville, en revanche, on a fait le choix d'un forfait à 25 euros. Et puis la palme dans la Manche, mais aussi à l'échelle de la région, revient à Sainte-Mère-Eglise où le PV passe à 35 euros. Un tarif qui a surtout vocation à inciter les visiteurs à respecter les horodateurs, et au pire, à payer dans les 24 heures leur amende qui est alors ramenée à 22 euros seulement.