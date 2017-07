Stationnement, circulation: l'arrivée de la 5e étape du Tour de France à la Planche des Belles Filles

Le tour de France arrive ce mercredi dans le Nord Franche Comté avec la 5e étape: Vittel-La Planche des Belles Filles. La circulation et le stationnement seront donc très fortement perturbés. Des navettes gratuites sont mises en place pour accéder au sommet.

Ce mercredi, le Tour de France s'arrête dans le Nord Franche Comté. C'est la 5e étape entre Vittel et La Planche des Belles Filles. En raison de la configuration très particulière de l'arrivée de l'étape (un cul de sac), les restrictions de circulation et de stationnement seront très strictes. Dès 18 heures ce mardi soir, il sera interdit de stationner le long des deux départementales qui mènent à la Planche des Belles Filles. La départementale 16 qui vient de Frahier et la départementale 16 qui vient de Champagney. La départementale 4 qui monte vers le sommet sera elle complètement fermée à la circulation ce mercredi dès 7 heures.

Restrictions de circulation au pied de la Planche des Belles Filles - CD 70

15 parkings seront disponibles à Plancher bas

Si vous voulez vous rendre au plus près du parcours, vous pouvez donc vous garer sur un des nombreux parkings mis en place dans le département à Belfahy, Plancher les Mines, Champagney ou Fresse. Il y en a 15 sur la seule commune de Plancher bas ( 5 000 places).

De nombreux parkings ont été mis en place sur le parcours - CD 70

Des navettes gratuites

Sur le parking principal de Plancher Bas, à l'intersection des départementales 4 et 16, se trouveront les navettes qui transporteront gratuitement les spectateurs au pied de la montée. Il vous restera 6 kilomètres à faire à pied ou en vélo (les vélos sont autorisés à monter jusqu'à 14 heures) si vous voulez aller jusqu'au sommet. Vous pouvez réserver ces navettes dès maintenant. Il y a également un numéro pour les personnes handicapées: 03.84.95.70.73