A partir du 1er janvier, le PV à 17 € pour stationnement non payé disparaît. Les villes décideront elles-mêmes du tarif des amendes.

Île-de-France, France

Fini le PV unique à 17 €. A partir du 1er janvier, si vous ne payez pas à l'horodateur, vous risquez de payer plus cher (ou parfois moins). Ne pas payer ne sera plus considéré comme une infraction pénale mais comme une occupation du domaine public. Et les fraudeurs devront s'acquitter d'une redevance appelé "forfait de post-stationnement" (FPS) dont le montant sera décidé par chaque ville.

Ce forfait sera égal au montant de la durée maximale autorisée. Et il pourra varier du simple au triple selon les villes. En Ile-de-France, le FPS sera en moyenne de 25 €, selon les données du Groupement des autorités responsables des Transports (GART), qui centralise les décisions prises par chaque municipalité (certaines n'ayant pas encore décidé).

Sur les 120 à 130 communes qui font payer le stationnement dans la région, une dizaine a choisi de garder un FPS à 17 € voire moins ( 15 € à Rambouillet par exemple). Dans la majorité des cas, le montant du FPS sera entre 20 et 30 euros. Et à Paris, Neuilly-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge, il pourra grimper jusqu'à 50 €.

Tour d'horizon des tarifs dans votre département :