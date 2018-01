Tours, France

Depuis maintenant une semaine, se garer à Tours est devenu totalement gratuit, à n'importe quel jour de la semaine. Plus besoin de passer par la case parcmètre. C'est le maire de Tours Christophe Bouchet qui a pris cette décision. Il veut remettre à plat le système de stationnement, qui depuis le 1er janvier était devenu "illisible et source d'erreurs."

"Youpi", ont d'abord pensé les Tourangeaux. Mais assez paradoxalement, cette gratuité rend encore plus difficile le fait de trouver une place dans le centre-ville.

Les commerçants sont les premiers concernés

"La gratuité du stationnement favorise les voitures ventouses, et c'est tout ce que nous n'aimons pas, nous les commerçants", explique François Serin, président du syndicat des commerçants des Halles de Tours. Les voitures ventouses ? "Les voitures ventouses, c'est très simple, ce sont des voitures qui restent à un endroit pendant des jours car elles en ont le droit. Et ça empêche les clients de se garer car toutes les places sont prises." C'est vrai que sans limite de temps et avec gratuité totale, ce serait dommage de se gêner.

Tourner plus d'une demi-heure... ou direction le parking souterrain

A l'extérieur des Halles, on croise Martine, farfouillant dans le coffre de sa voiture. Elle vient de trouver une place : "Oh oui je viens de me garer, mais j'ai tourné plus d'une demi-heure ! Depuis que c'est gratuit, c'est vrai que c'est devenu insupportable."

Alors que faire ? Eh bien certains - moins patients que Martine - optent pour la simplicité : ils se garent dans les parkings souterrains. Ils n'ont jamais autant fait le plein que depuis une semaine. "J'ai tourné cinq minutes et je me suis dit que j'en avais déjà marre, alors pour moi direction parking souterrain. C'est plus cher mais au moins je perds pas mon temps."

Cette gratuité ne devrait dans tous les cas pas durer. La municipalité a annoncé que le stationnement payant devrait faire son retour d'ici cinq semaines.