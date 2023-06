Stationnement interdit dans plusieurs rues d'Amiens pendant la course de La Jules-Verne ce dimanche

(Illustration). Plusieurs routes vont être bloquées à la circulation à Amiens le temps de la course Jules-Verne ce dimanche 11 juin.

Attention à la mauvaise surprise pendant le temps de la course de La Jules-Verne à Amiens, ce dimanche. Près de 4.000 coureurs sont attendus pour les différentes épreuves, dont la plupart sur le 5km. La Ville prévient que dans plusieurs rues, le stationnement sera interdit et pourra gêner la course, auquel cas les véhicules seront emmenés à la fourrière. L'arrêté pris va du samedi (22h) au dimanche à 14h. Voici le détail des rues concernées :

place René Goblet (entre les rues Caudron et de Noyon)

rue Victor Hugo (entre Place Goblet et rue Pierre Dubois)

rue Pierre Dubois

rue Robert de Luzarches

rue des Lombards

rue Saint-Patrice

rue Léon Blum

rue Allart

rue des Jacobins (entre le n°1 et le n°5)

rue des Cordeliers

rue Lavalard

rue des Louvels

rue Lhomond

rue de l'Amiral Lejeune

Le programme de la course

9h : 10 km hommes

10h : 10 km femmes

11h15 : 5 km mixte

11h30 : marche nordique

11h35 : randonnée

Pour rappel, les inscriptions sont closes depuis ce mercredi.