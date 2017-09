Stationnement : le prix des PV va augmenter en janvier prochain !

Les règles du stationnement changent en ville. A partir du 1er janvier 2018, si vous prenez un PV, vous ne paierez plus une amende pénale mais une redevance. En clair, chaque commune pourra fixer le montant de la "prune".

Ce sera bientôt fini le tarif national de 17 euros le PV. A Niort, si votre voiture n'est pas en règle, à partir de janvier, ce sera une amende de 30 euros. A Poitiers, le montant sera dévoilé lundi prochain en conseil municipal, mais on devrait être à peu près dans les mêmes eaux. A Châtellerault, ce sera 25 euros dans l'hyper-centre, 20 euros dans les zones aux alentours. A titre de comparaison, à Paris, l'amende pourra aller jusqu'à 50 euros, 35 euros à Amboise.

Quand les PV s'empilent, il faut faire face. © Radio France - Isabelle Rivière

70% de fraudeurs en 2014 à Poitiers

L'objectif, c'est de mieux lutter contre les fraudeurs qui représentent encore une part importante des véhicules stationnés. A Poitiers, il y a trois ans, ils étaient 70%. Depuis la mise en place de la première demi-heure gratuite, ça va mieux, mais la ville distribue en moyenne 30 à 35.000 PV par an. 16.000 contraventions ont été dressées depuis le début de l'année 2017.

Plus de recettes pour les collectivités

Autre changement de taille pour les collectivités : autrefois, après encaissement des amendes, l'état en reversait une partie aux collectivités. Poitiers touchait 1 million d'euros par an, Niort, 700.000 euros. Demain, les municipalités percevront la totalité des recettes. A Châtellerault, on estime que ces recettes vont grimper de 50%. En contre-patrie, les mairies vont devoir gérer les contentieux en cas de recours des conducteurs verbalisés. C'est un coût en plus.