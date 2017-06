Stationnement à Nice : Changements au 1er Janvier 2018

Le 1er janvier 2018, de nouvelles règles de stationnement vont entrer en vigueur à Nice. Aujourd'hui, 90% des automobilistes qui stationnent dans les rues niçoises ne payent pas le parcmètre. Une situation qu'entend remédier la municipalité. Voici ce qui change.

Nice compte actuellement 8.500 places de stationnement payant réparties sur 13 secteurs géographiques. Seuls 10% des automobilistes paient aujourd'hui le parcmètre soit moins de 3 millions d'euros de recettes par an.

La ville de Nice a dû revoir sa politique de stationnement aérien comme l'impose la loi MAPTAM (pour Modernisation de l'Action Publique Territoriale des Métropoles). Ainsi, la municipalité a lancé une réforme du stationnement et va remplacer l'amende pénale par une redevance d'occupation du domaine publique. Ces changements entreront en vigueur au 1er janvier 2018.

Ce qui change

Gratuité des 30 premières minutes

Tarification au 1/4 d'heure

Mise en place d'un abonnement résident mensuel et annuel

Disparition de l'amende de 17€ au profit d'un forfait post-stationnement de 16€

Ce qui ne change pas

Le tarif horaire : 1,30€ pour une heure, 2,60€ pour deux heures.

La durée maximale pour les non résidents est de 2 heures maximum.

L'amplitude horaire : stationnement payant de 9h à 20h. Gratuit les dimanches et jours fériés.

Les tarifs du stationnement à Nice à partir du 1er janvier 2018.

Stationnement à Nice : comment ça marchera en 2018 ?

Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2018 dans toute la ville de Nice. Progressivement, de nouveaux horodateurs plus moderne seront déployés. Ils permettront de régler, en plus de la monnaie, par carte bleue, en sans-contact, par internet... Une société privée sera chargée des missions de surveillance du stationnement et de l'établissement des forfaits post-stationnement.