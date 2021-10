Stationnement payant à Bordeaux : une association de riverains de Caudéran fait de la résistance

Avec l’extension de la zone 30km/h et du secteur piéton, le plan mobilité présenté par le maire de Bordeaux à la mi-septembre prévoit également la généralisation des parkings payants, notamment dans les quartiers Caudéran et Saint-Augustin où le stationnement est gratuit. Une perspective qui inquiète un collectif de riverains. Une quinzaine de ces Caudéranais ont distribué des tracts mardi devant le Palais Rohan où se réunissait le conseil municipal.

"Caudéran a été le quartier oublié des transports en commun et celui qui n'a aucune ligne de tram", explique Michel Bélondrade, président du Comité de quartier de Caudéran. "Nous disons non au stationnement payant tel que l'on veut nous l'imposer. Ici les gens ont besoin de leur voiture".

Parmi les manifestants qui interpellent les élus à l'entrée de Bordeaux Métropole, Bernard qui craint des répercussions sur son activité. "Etant donné que je tiens des chambres d'hôtes, si le stationnement devient payant, je n'ai plus qu'à fermer boutique car la première chose que me demande les visiteurs c'est de savoir si les places de parking sont gratuite".

Sylvie habite près du Parc bordelais à Caudéran, "un quartier très peuplé, le premier de Bordeaux, il y a beaucoup d'échoppes sans parking et on est donc obligé de stationner sur la voie publique, ce qui est quand même compliqué et on nous impose d'avoir un stationnement payant sans discussion !"

Face à ces critiques, Patrick Papadato rappelle qu'une concertation a bien été lancée. Le conseiller municipal délégué au stationnement et à la mobilité rejette la revendication des riverains. "[Michel Bélondrade] nous dit qu'il faut adopter la zone bleu (plutôt que le stationnement payant, ndrl) mais le problème de la zone bleue c'est que ça ne fonctionne pas car il faut des policiers municipaux. Vous savez qu'à Bordeaux on a déjà du mal à contrôler les incivilités, et si en plus il faut déléguer du personnel municipal pour aller verbaliser des gens..."

"Il n'y a pas de solution idéale", reconnaît l'élu après une longue discussion avec le comité de quartier. "On ne veut pas décider tout seul, on se retourne vers les habitants. Exprimez-vous", propose Patrick Papadato.

La consultation va durer jusque décembre et la municipalité attend "un premier retour dès novembre". "Et en fonction du résultat de la concertation dans chaque zone, on adoptera ou pas le stationnement payant".