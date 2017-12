Ne dites plus amende, ni P.V mais forfait de post-stationnement. C'est une des joyeusetés de la nouvelle année. A partir du 1er janvier, les pénalités pour infraction au stationnement payant vont aller dans les poches des communes. Et les tarifs sont à la hausse en Bretagne comme ailleurs!

Bretagne, France

C'est donc aux communes qu'il revient désormais de fixer le montant des nouveaux tarifs. Elles ne font qu'appliquer la loi mais avec un certain zèle pour quelques unes. Il s'agit à la fois d'empêcher les voitures ventouses, d'inciter les automobilistes à utiliser les parkings et d'encourager les habitants à prendre le vélo ou les transports en commun. Pour les conducteurs bretons, ce sera toujours une "prune" et encore moins digeste qu'avant. Car les tarifs des contredanses vont augmenter nettement.

De 45 à 20 euros

A Rennes, par exemple, l'amende va doubler et passer à 34 ou 24 euros suivant les secteurs. A Saint-Brieuc, vous devrez payer 35 ou 23 euros, si vous n'utilisez pas l'horodateur ou oubliez votre disque de zone bleue. A Pontivy, le forfait sera à 35 euros pour toutes les places payantes. A Saint-Malo, en haute saison, en cas de défaut de paiement dans l'intra-muros, la facture pourrait monter jusqu' à 45 euros. Pour faire passer la pilule, la cité corsaire a validé une solution médiane. Si vous payez dans les 72h, le montant de la contravention sera équivalent à celle d'aujourd'hui. Même décision à Quimper pour atténuer l'effet négatif d'une hausse du forfait à 35 euros.

D'autres villes bretonnes augmenteront les tarifs mais avec mesure. Brest et Dinard verbaliseront toutes les places payantes à 25 euros. Vannes à 24 euros. Un seul forfait aussi à Dinan, à 23 euros. Et Vitré plafonnera les amendes à 20 euros. Certaines municipalités font un geste vis vis des usagers. Ainsi, à Rennes, Saint Malo et Vitré, ceux qui paieront via leur smartphone, recevront un sms d'alerte, 10 mn avant le temps de dépassement réglementaire. A l'inverse et pour le bonheur des automobilistes, certaines petites villes qui n'ont pas les moyens d'investir dans du matériel, pour recouvrir les forfaits-amendes,vont revenir aux zones bleues. C'est le cas de Lannion qui va supprimer le stationnement payant partout.