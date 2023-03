Stationnement payant pour les deux roues à Paris : quel bilan six mois après ?

"Pour moi, ça n'a rien changé", assure Loïc. Ce Francilien utilise roule quasiment tous les jours à Paris en scooter et affirme qu'il n'a "jamais payé" son stationnement. Pourtant, la réglementation a changé le 1er septembre dernier : le stationnement est payant pour les deux roues à moteur thermique. "Je vois juste qu'il y a plus de place de libres, les gens ne prennent plus leur scooter ou s'en débarrasse, je n'en sais rien. Il y a eu vraiment un coup de pression au début, les gens ont eu peur mais ça n'a pas changé mes habitudes parce qu'au bout de quelques semaines je me suis rendu que ça n'avait aucune conséquence. Donc, je suis content."

Olivier lui dresse le même constat. Il refuse "par principe" de payer son stationnement . "Je suis presque tous les jours à Paris et pour l'instant je n'ai jamais eu d'amende." Il continue par ailleurs à se garer sur le trottoir. "Pas au milieu du trottoir mais généralement le long d'un mur pour ne pas gêner. Si on a un scooter c'est pour l'efficacité, la rapidité, je ne vais pas aller chercher une place", explique-t-il en souriant. La mairie de Paris estime qu'ils ont eu de la chance car en moyenne, 18.000 forfaits post-stationnement (FPS) sont dressés chaque semaine pour sanctionner les contrevenants. Le montant du FPS correspond au tarif pour 6 heures de stationnement, soit 37,5 euros. Des opérateurs privés contrôlent le paiement du stationnement.

Gratuité pour les deux roues à moteur électrique

Par ailleurs, la municipalité indique qu'au 1er décembre 2022, 31 100 cartes de stationnement ont été délivrées à des propriétaires de deux roues, ce qui leur permet d'avoir un tarif préférentiel (abonnements "résident" ou "professionnel") ou une gratuité s'ils roulent en électrique. C'est le cas d'un tiers d'entre eux. Les demandes de gratuité pour des deux roues à moteur électrique augmentent : 16. 300 en février 2023 contre environ 10.000 trois mois auparavant. La Ville s'en félicite car elle veut encourager l'acquisition de véhicules moins polluants. Le but "est de lutter contre les nuisances sonores, nuisances liées à la pollution de l'air ...", indiquait le 1er septembre dernier sur France Bleu Paris , David Belliard, adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie.

Plus de 42.000 contraventions pour stationnement gênant

L'élu expliquait aussi que l'objectif était de "mieux réguler l'espace public" faisant allusion notamment au "stationnement anarchique". 42.358 contraventions pour stationnement gênant ou très gênant ont été dressées par la police municipale depuis le 1er septembre dernier, dont 7.366 en janvier.