Stationnement payant : vers des amendes plus chères à Dijon ?

La loi sur les métropoles donne la possibilité aux municipalités de fixer elles-mêmes le tarif de l'amende de stationnement. À Dijon, le maire assure qu'il ne veut pas l'augmenter, elle resterait en principe à 17 euros, sauf dans certains cas.

Des prunes de plus en plus salées sur les places de stationnement à Dijon ? En tout cas, à partir du 1er janvier prochain, il faudra y réfléchir à deux fois avant de ne pas payer votre stationnement ou de dépasser le temps imparti sans remettre la monnaie nécessaire, puisque désormais, avec la loi sur les métropoles, ce n'est plus l'État mais les municipalités qui décideront du montant de l'amende et donc du tarif des horodateurs.

Une amende salée à Lyon

À Lyon, l'amende serait salée...elle passerait de 17 à 60 euros. Dans la capitale, le prix des PV serait multiplié par 3, passant de 17 à 50 euros dans le centre-ville de Paris.

À Dijon, une amende majorée pour ceux qui ne la paierait pas dans les quatre jours

Chez nous, à Dijon, le maire François Rebsamen a annoncé qu'il voulait que l'amende reste à 17 euros, même s'il envisage de la majorer pour les automobilistes qui ne la régleront pas dans les 4 jours.