Stop aux intrusions nocturnes sur le chantier d'élargissement de l'A57 à Toulon

En arrivant, de nuit, sur une des bretelles de l'A57 à l'est de Toulon, certains conducteurs n'hésitent pas à sortir de leur voiture pour pousser les cônes, déplacer le balisage pour ensuite de s’engager sur l’autoroute, pourtant fermée. Depuis le début du chantier d'élargissement de l'A57, 30 intrusions nocturnes ont été constatées avec 50% d'intrusion volontaire. Du jamais vu pour Vinci Autoroutes qui parle "d'incivilités pures" et appelle à la responsabilité des automobilistes.

Dangereux pour les agents et les conducteurs

"Quand on met un balisage, on ne le fait pas par plaisir mais parce que derrière ces cônes et ces panneaux il y a des hommes qui travaillent et qui risquent donc d’être percutés par un automobiliste. C’est également dangereux pour le conducteur. Il peut se retrouver face à des engins de chantiers ou même dans une tranchée. Il faut donc absolument respecter les dispositifs de balisage. Il n’y a aucun autre choix et aucune dérogation", explique Olivier Chaumerlhac, assistant sécurité chez Vinci Autoroutes.

"On pense qu'à Toulon, les gens ne veulent pas changer leurs habitudes : ils sortent de l'autoroute par une certaine bretelle et ils continuent à le faire malgré les travaux et les fermetures nocturnes. Ils ne réfléchissent pas, ils veulent absolument passer", poursuit Olivier Chaumerlhac.

Pour éviter que les usagers forcent les accès, la société autoroutière a mis en place d'immenses filets rétroréfléchissants qui servent de barrières et bloquent complètement les accès aux entrées et sorties de l'A57. Un système efficace pour le moment.

"Mise en danger de la vie d'autrui"

Vinci précise également que des caméras sont positionnées sur tout le tracé du chantier et peuvent donc filmer certains usagers en train de forcer les accès. Ces données sont transmises aux CRS et des poursuites pour "mise en danger de la vie d'autrui" sont possibles.