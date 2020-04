Déconfinement : ce qui change dans les trams et les bus à Strasbourg à partir du 11 mai

La CTS est en train de peaufiner son plan de reprise pour le 11 mai afin d'accueillir les voyageurs dans les meilleurs conditions possibles. A Strasbourg, ils sont 160.000 à emprunter les trams et bus chaque jour contre 20.000 depuis le début du confinement. Pour gérer l'afflux de manière sereine, il ne faudra pas dépasser la jauge de 80.000 voyageurs par jour selon le président de la CTS, Alain Fontanel.

Jusqu'à 80% du trafic

A partir du 11 mai, il souhaite augmenter la capacité du trafic à 80% contre 30% aujourd'hui. La plus grande difficulté sera de gérer la concentration de voyageurs. "On ne peut pas être tous serrés dans les bus et les trams comme on l'était avant" précise Alain Fontanel.

Ainsi, il incite les strasbourgeois à continuer à télétravailler et propose à la rectrice que les cours aux collèges et lycées ne débutent pas avant 9h pour éviter la cohue dans les transports. Pour favoriser une certaine distanciation sociale, certains sièges pourraient être condamnés et des marquages au sol ajoutés.

Masque obligatoire et nettoyage des rames

Le port du masque sera obligatoire, une recommandation nationale. Mais comment les agents vont-ils contrôler les voyageurs ? Les modalités sont en train d'être définies. L'intérieur des rames de trams et les bus seront nettoyés au moins une fois par jour, tout comme les stations.

Remboursement des abonnements

La CTS a décidé de rembourser tous ces abonnés pour toute la durée du confinement, soit de mi-mars à mi-mai.