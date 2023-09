Strasbourg : bientôt la fin des travaux (et des bouchons) sur le pont de l'Europe

Les travaux sur le pont de l'Europe entre Strasbourg et Kehl ont débuté le 2 mai 2023.

Les travaux de réfection du pont de l’Europe entre Strasbourg et Kehl se terminent. La réfection de la chaussée côté nord a pris fin cette semaine. Il reste cependant des travaux de finition à réaliser jusqu’au vendredi 29 septembre inclus.

Début mai 2023, seuls les véhicules de de moins de 3,5 tonnes et d’une largeur inférieure à 2,20 mètres sont autorisés à traverser le pont. Cette interdiction sera levée à partir du samedi 30 septembre. Il n'y aura plus de restrictions, ni de déviation.

L'éclairage encore manquant

Reste un problème d'éclairage public à régler ensuite. La date d’installation n’a pas encore été fixée. Pendant ces travaux, seule une voie sur deux sera temporairement disponible. La déviation pour les piétons et cyclistes par le pont Beatus Rhenanus sera maintenue jusqu’à la mise en service de l’éclairage.

A noter que le franchissement de l’ouvrage restera réglementé après le 30 septembre avec l’interdiction de franchissement aux transports exceptionnels et poids lourds de 44 tonnes et plus. Les poids lourds autorisés ne pourront utiliser uniquement la voie de droite dans chaque sens de circulation.