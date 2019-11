Strasbourg : comment circuler pendant le marché de Noël

Pendant le marché de Noël de Strasbourg du vendredi 22 novembre au mardi 24 décembre, la circulation et la fréquence de certains bus et tramways seront modifiées au centre ville. L'accès en voiture est restreint à des ayant-droits.

Strasbourg, France

Pour l'édition 2019 du marché de Noël de Strasbourg, le dispositif de sécurité est encore renforcé par rapport aux années précédentes. Le périmètre de sécurité concerne l'hypercentre, ce qu'on appelle la Grande Île. Et il y aura donc des conséquences sur le trafic des tramways et des bus circulant habituellement dans ce secteur. La circulation des trams ne sera pas interrompue, mais ils ne pourront pas ouvrir leurs portes à l’intérieur de cette zone pendant les horaires d’ouverture du marché de Noël : les stations concernées sont Homme de Fer, Langstross Grand’Rue, Alt Winmärik, Broglie (cette dernière station étant fermée pendant toute la durée du marché de Noël, 24 heures sur 24).

Les stations de tramway non desservies pendant les horaires d'ouverture du matché de Noël de Strasbourg - CTS

Par ailleurs, plusieurs lignes de bus ne circuleront pas dans la Grande Île, les cars seront déviés de leur itinéraire traditionnel et leurs horaires seront modifiés. Et puis, il y aura davantage de bus et de trams pour faire face à la forte affluence sur certaines lignes, notamment les weekends.

Quatre points d'entrée en voiture

Pour pénétrer dans la Grande Île, il y aura 16 points d’accès par les ponts (contre 19 l'an dernier), quatre pour les automobilistes et douze pour les piétons et cyclistes. Seuls les ayants-droits équipés d'un macaron spécifique pourront y accéder en voiture (les résidents de la Grande Île disposant d’un parking privé, les résidents titulaires d’un titre de stationnement sur voirie ayant reçu l’autorisation d’accès aux parkings en ouvrage par les gestionnaires, les salariés ou professionnels disposant d’un parking ou d’une cour privatifs, les personnes à mobilité réduite disposant d’une carte d’invalidité et les clients des hôtels disposant d’un emplacement de stationnement privatif).