Strasbourg : cyclistes, pensez à vos lumières !

La police et la ville de Strasbourg organisait ce mardi 21 novembre une opération de sensibilisation sur l'éclairage des cyclistes. Des kits lumière ont été distribués par le Sirac. Rappel des règles de sécurité à vélo.

La ville de Strasbourg, la police nationale et l'association Cadr67 organisent chaque année à la mi-novembre une opération de sensibilisation à l'éclairage des cyclistes. Elle a eu lieu ce mardi 21 novembre dans le center ville, au bout de la Grand Rue. Des kits de secours lumière ont été distribués aux cyclistes sans éclairage. cinquantaine de cyclistes ont été arrêtés par les policiers pour leur rappeler les règles d'usage.

Des kits de secours ont été distribués par le Sirac (le service de l’information et de la régulation automatique de la circulation)

Il s'agit d'une infraction au code de la route qui peut vous coûter 11 euros d'amende.

Même si Strasbourg reste bien éclairée à Noël, il faut rester prudent à deux roues. Jean-Baptiste Gernet, le conseiller eurométropolitain délégué aux modes actifs de déplacement le confirme

Il faut que les cyclistes s'éclairent pour être vu des autres usagers notamment des voitures. On constate depuis quatre années que de plus en plus de cyclistes s'équipent correctement. — Jean-Baptiste Gernet