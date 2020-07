Un chantier de réhabilitation des chaussées de l'A35 aura lieu pendant deux semaines au sud de Strasbourg dans le sens Colmar Strasbourg. L'autoroute sera coupée certaines nuits et en continu du vendredi 31 juillet à 20h au lundi 3 août à 6h.

Strasbourg : de fortes perturbations sur l'A35 à la Vigie entre le lundi 27 juillet et le samedi 8 août

Du lundi 27 juillet au samedi 8 août 2020, la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est) va procéder à d’importants travaux de réhabilitation des chaussées sur l’A35, dans le sens Colmar - Strasbourg, entre l’échangeur de Geispolsheim et l’échangeur de La Vigie.

L'autoroute coupée le week-end des 1er et 2 août

Ce chantier entraînera la fermeture de l’autoroute à la circulation dans le sens sud-nord aux périodes suivantes :

- en continu, du vendredi 31 juillet à 20h au lundi 03 août à 6h.

- les nuits, du lundi 03 août au vendredi 07 août entre 20h et 6h.

- la nuit du vendredi 07 août au samedi 08 août entre 20h et 10h.

Par ailleurs, des travaux préparatoires auront également lieu la semaine précédente les nuits du lundi 27 au vendredi 31 juillet, de 20h à 6h. Ils nécessiteront des neutralisations de voies sans coupure de l’A35. Bien que des déviations soient mises en place, le chantier est sensible étant donné sa localisation et l’intensité du trafic circulant sur cette section. Les perturbations seront particulièrement importantes le weekend des premier et 2 août 2020.