Strasbourg: de nouvelles rames de tramway pour être moins à l'étroit

La Compagnie des Transports Strasbourgeois a réceptionné ce lundi la première des 17 nouvelles rames de tramway. Elles s'appellent "Citadis 2", ont été fabriquées par Alstom. Elles vont remplacer les plus anciennes et pourront accueillir davantage de passagers.

La particularité des Citadis 2, c'est qu'elles peuvent accueillir 88 passagers de plus que les générations précédentes dont la capacité est de 200 personnes. Le réseau frôle en effet la saturation aux heures de pointe, et la gratuité des transports pour les moins de 18 ans depuis le 1er septembre n'a pas arrangé les choses.

les rames trentenaires à la casse

Ces 17 nouvelles rames Citadis, 3,3 millions d'euros pièce, circuleront progressivement à partir du printemps prochain et remplaceront petit à petit les plus anciennes qui partiront à la ferraille après 30 ans de bons et loyaux services. La compagnie des transports strasbourgeois enregistre chaque jour 450.000 voyages, dont 70% en tramway.