Strasbourg : des habitants du quartier Cronenbourg dénoncent l'insécurité routière

Des habitants du quartier de Cronenbourg à Strasbourg organisent une marche ce vendredi soir à 18 heures, route de Mittelhausbergen, là où une femme a été renversée et tuée par un camion le 27 janvier dernier. Les riverains dénoncent un secteur dangereux et accidentogène. "Mobilisons nous pour plus de sécurité pour les piétons et les cylcistes à Cronenbourg" dit le tract distribué par le collectif de citoyens.

Une pétition a également été lancée pour demander à la mairie de mettre en place, notamment, des ralentisseurs sur le secteur.