Strasbourg : des lunettes de simulation d'alcoolémie pour prendre conscience des risques au volant

Une société strasbourgeoise commercialise des "lunettes de perturbation", qui simulent la prise d'alcool, de stupéfiants, de médicaments, ou simplement la fatigue.

L'été, le temps des barbecues et des soirées arrosées. Prudence bien sûr avant de prendre le volant ! Surtout qu'aujourd'hui tout est fait en matière de prévention pour être sûr d'être bien en état de conduire : éthylotests, réglettes graduées, verres doseurs, campagnes de sensibilisation, covoiturage...

Sans oublier des outils novateurs, comme les lunettes de simulation d'alcoolémie, commercialisées entre autres par une entreprise strasbourgeoise, Drivecase.

"L'outil de simulation le plus proche de la réalité"

Ca ressemble comme deux gouttes d'eau à un masque de ski. Il y en a même toute une collection, avec des filtres plus ou moins forts : de la faible dose d'alcool (un à deux verres) à plus de deux grammes par litre de sang.

Avec les lunettes de simulation d'alcoolémie, le champ de vision est modifié (crédit photo : Drivecase).

"C'est l'outil de simulation le plus proche de la réalité", précise Yves Neyner, le cofondateur de la société Drivecase. Une entreprise lancée en 2014, spécialisée dans les accessoires de prévention routière, qui travaille avec les collèges et lycées, les particuliers et les forces de l'ordre (pour les tests urinaires et salivaires par exemple).

Yves Neyner, cofondateur de Drivecase. © Radio France - Clément Lacaton

Ces lunettes simulent les effets de l'alcool, mais aussi le cannabis, les drogues dures, la prise de médicaments ou simplement la fatigue... Tout ça pour sensibiliser aux risques, lors de formations en entreprise : "On a la possibilité d'utiliser ces lunettes au volant d'un karting à pédales, ce qui signifie qu'il n'y a pas de danger pour l'utilisateur et ça permet d'avoir une réelle sensation au volant."

"Généralement on prépare un circuit avec une zone de travaux, des ronds-points, des panneaux stop, pour essayer d'anticiper. Il peut y avoir quelques petits dégâts mais rien de bien méchant !"

Des plots renversés, surtout si l'on enfile les lunettes qui reproduisent la nuit en plus des effets de l'alcool : le champ de vision est réduit, la perception des distances modifiée... A bord d'un karting à pédales, bonjour les dégâts, alors au volant d'une vraie voiture n'en parlons pas !

