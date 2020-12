Alors que plus de 200 voitures avaient été brûlées lors du réveillon du nouvel an, la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg ont décidé cette année de mettre à disposition des habitants neuf parkings gratuits, surveillés pour la plupart. Plusieurs rues seront aussi interdites au stationnement.

Strasbourg : des parkings gratuits et surveillés à disposition des habitants pour le réveillon du nouvel an

Le précédent réveillon avait été traumatisant pour beaucoup. Dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, plus de 200 voitures avaient été brûlées dans plusieurs quartiers de Strasbourg. Cette année, la nouvelle municipalité a donc décidé de prendre des précautions. Elle va réduire le stationnement dans les rues mettre à disposition des habitants neuf parkings de la ville, pour qu'il y entreposent gratuitement leurs voitures, le tout surveillé par des gardiens.

Cela concernera quatre parking-relais : Baggersee (479 places), Elsau (252 places), Ducs d'Alsace (605 places) et Hoenheim gare (726 places), tous surveillés par deux agents pour chaque site, du 13 décembre à 15 heures au 2 janvier à 15 heures. Trois parkings seront aussi disponibles à Strasbourg : le Zénith, la piscine de la Kibitzenau et le jardin des Deux Rives, surveillés du 30 décembre à 15 heures au 2 janvier à 15 heures.

A Illkirch-Graffenstaden, le parking du gymnase Lixenbuhl sera aussi disponible et surveillé le 31 décembre, tout comme celui du secteur Maria Callas, à Lingolsheim. La Ville de Strasbourg va également interdire le stationnement dans plusieurs zones, "élaborés suite à un bilan des incidents des années précédentes", explique la mairie. Les quartiers de Cronenbourg, du Neuhof ou de Hautepierre sont concernés.

"On veut miser sur la fraternité pour se protéger"

Des associations se mobilisent également et mettent à disposition certains de leurs espaces extérieurs pour qu'ils servent de parkings. C'est le cas de l'Internationale Meinau Académie, petit club de foot du quartier de la Meinau, à Strasbourg, qui propose aux riverains de s'inscrire pour laisser leurs voitures sur le parking du club et autour du stade. Une dizaine de bénévoles organiseront des rondes dans la nuit du 31 au 1er pour surveiller les véhicules.

"Tous les membres du club habitent le quartier", explique Bruno Demargne, le dirigeant de l'Internationale Meinau Académie. "On a voulu miser sur la fraternité pour se protéger. Lors du réveillon, c'est tout un environnement qui inquiète les gens. Nous, on veut éviter que les plus démunis soient obligés de se repayer une voiture. On espère qu'ils passeront une Saint-Sylvestre plus apaisée", explique-t-il.

Sid-Ahmed Cheaibi et Bruno Demargne ont eu l’idée de mettre à la disposition des riverains le parking de l’Internationale Meinau Académie. © Radio France - Bastien Munch

Pour obtenir plus d'informations sur les solutions mises en place pour le stationnement lors du nouvel an, vous pouvez joindre le 03 68 98 50 00.