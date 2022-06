Strasbourg : des transports en commun gratuits ce samedi, malgré une grève

Voilà qui va compliquer la circulation dans Strasbourg. Alors que les transports en commun seront gratuits ce samedi en raison du début des soldes, la CTS lance un appel à la grève pour ce samedi mais aussi pour dimanche.

Il n'y aura en moyenne qu'un tram toutes les 15 minutes à 20 minutes et seulement jusqu'à 22h sur les lignes C et E. Plusieurs lignes de bus seront aussi perturbées. Les lignes 10,15 et 29 ne circuleront pas du tout. La L1, la L3 et la L6 ne circuleront que toutes les 15 à 26 minutes. Les prévisions de trafic sont ici.

C'est le syndicat UNSA, majoritaire, qui appelle les conducteurs à se joindre au mouvement. Et cela pour demander plus de sécurité. Le 5 juin dernier dans la soirée un tram B a été victime de tirs à Lingolsheim. La direction parle de jets de cailloux. L'UNSA estime qu'il s'agit de tirs d'armes à feu. Son délégué syndical Stéphane Daveluy élu au CSE de la CTS estime que les incidents de ce type sont minimisés notamment par la direction.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"La journée du 5 juin à 21h20, on a une conductrice de tram qui appelle le PC, qui dit qu'elle se fait tirer dessus. Elle constate deux impacts de balle sur le pare brise. Et elle demande au régulateur de prévenir les conducteurs qui arrivent en face. Les conducteurs n'ont jamais été prévenus. Donc pour nous il y a mise en danger. Et donc on fait grève, parce qu'il nous semble que l'on minimise les choses" explique l'élu.

"Déjà on a eu une séquence au mois de février de trois jours avec des tirs sur 5 rames dont la dernière qui avait 11 vitres brisées. On s'aperçoit que le dispositif est très léger en terme de sécurité. Les équipages d'intervention ne sont pas suffisants, et nos personnels d'intervention ne sont pas équipés, il n'ont qu'un stylo pour faire face à l'insécurité ambiante" dit Stéphane Daveluy. Il estime d'ailleurs que l'insécurité est grandissante pour les agents de la CTS, sans réponse adaptée.

La direction de la CTS se dit totalement mobilisée pour assurer la sécurité sur le réseau. Elle redit que le 5 juin dernier, il s'agissait d'un jet de pierre et non d'un tir d'arme à feu. Un mineur a d'ailleurs été interpellé, une plainte déposée et l'événement traité en conséquence estime-t-elle. La direction estime donc "inacceptable" que l'UNSA ait déposé un préavis de grève dans ce cadre "au mépris des instances de dialogue". Elle estime que cela ne réglera rien sur le fond et rappelle que cela va pénaliser la vie économique de la ville.