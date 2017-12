Strasbourg, France

C'est une solution si vous n'êtes pas en état de rentrer chez vous par vos propres moyens. Un service "spécial Réveillon" circulera en ce dimanche 31 décembre, nuit de la Saint-Sylvestre, pour les transports en commun strasbourgeois. Il est composé des lignes de tramway A, B, C et D, ainsi que de dix lignes de bus, qui desserviront "l’ensemble des communes de l'agglomération habituellement desservies de nuit en bus, soit 33 communes", indique la CTS sur son site internet, qui détaille également les arrêts desservis en cette nuit du Nouvel An. Le service débute à 19h30 pour se terminer à 4h30, le lundi 1er janvier.

Quant aux lignes de Nuit Hibus (N1, N2 et N3), elles circulent dans l'agglomération strasbourgeoise toute la nuit, de 1h30 à 4h30. Des Taxibus assurent également des liaisons de 20h15 à 4h45, avec des horaires variables selon les lignes, là aussi consultables sur le site internet de la CTS.